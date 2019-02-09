ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول.. وأردوغان يدعو لتعلم الدروس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مدينة إسطنبول إلى 17 شخصا و13 مصابا يعالجون في أحد المستشفيات وفقا لما قالته وزير الصحة التركي، فاهريتين كوكا، السبت.

وقال كوكا إن 13 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، اثنان منهم بحالة حرجة، وذلك خلال زيارته للمستشفى الذي يعمل على علاجهم، السبت.

من جانبه، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه لعائلات الضحايا وقال: "علينا أن نتعلم دروسا مما حدث"، وذلك خلال زيارته للمبنى.

وكان قد انهار أحد مباني إسطنبول، الأربعاء، وبداخله 30 ساكنا، ما أودى بحياة 17 شخصا بحصيلة قابلة للارتفاع.