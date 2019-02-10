دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدى عدد من السفراء الجدد للسعودية، ومن ضمنهم سفير المملكة الجديد لدى ألمانيا، القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدى عدد من سفراء الدول القسم أمام الملك سلمان، وكان من ضمنهم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والذي تم تعيينه سفيرا للمملكة لدى ألمانيا، خلفا للأمير خالد بن بندر بن سلطان.

من جانبه، أدى تركي الدخيل، القسم، كسفير للمملكة في دولة الإمارات، وعبر عن شكره وامتنانه للملك سلمان وولي عهده على الثقة التي أولياه إياها، وفقا لواس.

ويقول سفراء السعودية في قسمهم: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وكان من ضمن الحضور لأداء القسم كل من وزير الخارجية، إبراهيم العساف، ووزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف.