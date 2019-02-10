دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزامن اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي مع إطلاق التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة لعام 2019، فما الذي يشتمل عليه تقرير هذا العام؟

ويهدف التقرير الصادر عن مجلس السعادة العالمي (GHC) الذي تأسس في الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز الأسباب التي من شأنها أن تحقق السعادة في المجتمع، وعلى شكل ممارسات بالتحديد، وفقاً لما قاله مدير شبكة حلول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، جيفري ساكس، خلال مؤتمر صحفي أثناء القمة.

وذلك بالإضافة إلى دعم تحالفات الحكومات الذين التزموا بوضع قياسات وسياسات السعادة وجودة الحياة في قلب الحكومة.

وفي هذا العام، يعد التقرير دليلاً للحكومات على وجه الخصوص لتقديم سياسات في قطاعات رئيسية مثل الصحة، والتعليم، إضافةً إلى مكان العمل، وجودة الحياة الشخصية.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قالت المدير العام لدبي الذكية، الدكتورة عائشة بن بشر: "إن الهدف من التقرير هذا العام هو أن يكون لدينا فعلاً إطار عمل يمكن للمدن والحكومات، وحتى القطاعات الخاصة، أن تستفيد منه وتطبقه على أرض الواقع".

وتابعت بن بشر الحديث قائلةً: "وعلى سبيل المثال، استطعنا اليوم في التقرير أن نضع أمثلة حية لأُطر عمل تم تنفيذها في الكثير من الدول والمدن".

ويبين التقرير استطاعة 20 مدينة تطبيق مفاهيم السعادة والرفاهية فعلياً وعلى أرض الواقع، وفقاً لما قالته.

ومن الأشياء التي تفاجأت بها بن بشر من تقرير هذا العام هو إمكانية تأثير الأشياء الصغيرة التي يقوم بها الأشخاص المسؤولين عن المدن بشكل كبير على سعادة الأشخاص.

وأكدت المديرة على ذلك خلال المؤتمر عبر ذكرها مثالاً لاستبدال الدنمارك لموقع لوقف السيارات بمناطق خضراء، ما أدى إلى تغير في الحالة المزاجية للسكان "بنسبة 180 درجة"، وفقاً لبن بشر.