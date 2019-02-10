جواد ظريف يصل إلى لبنان بعد أسبوع من تشكيل الحكومة.. فبمن سيلتقي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى لبنان، الأحد، في زيارة، سيلتقي خلالها عددا من الشخصيات البارزة في لبنان، في وقت يشهد فيه هذا البلد تطورات متسارعة.

فبعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية بأكثر من أسبوع، حط ظريف رحاله في لبنان، واستهل زيارته بلقاء عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية التي لم تحددها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تساند التعايش بين التيارات اللبنانية وتدعم العملية السياسية في هذا البلد، وشدد على أن إيران دافعت عن "سيادة واستقلال" لبنان في وجه الأعداء.

وتأتي زيارة ظريف في وقت يتعرض فيه حزب الله، لانتقادات كبيرة بفرض شروطه على رئيس الحكومة سعد الحريري، في تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيلتقي وزير الخارجية الإيراني كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، والحريري، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، وفقا لإرنا.

وتردت الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشدة خلال الفترة الماضية، ما أسفر في نهاية المطاف عن حادثة هزت الرأي العام اللبناني، إذ قام شاب يدعى جورج زريق بحرق نفسه، احتجاجا على عدم قدرته على تسديد ديونه ودفع الأقساط المتراكمة لمدرسة ابنته من أجل الحصول على "إفادة".