فوتيل يحذر: عدد مقاتلي داعش في العراق وسوريا يُقدر بعشرات الآلاف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن عدد مقاتلي عناصر تنظيم "داعش" في العراق وسوريا يُقدر بعشرات الآلاف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فوتيل للصحفيين الذي رافقوه على متن الطائرة في رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، التي تستمر لمدة أسبوعين، للقاء قيادات المنطقة، قبل أن يتقاعد بعد حوالي 39 عاما في الخدمة بالجيش الأمريكي.

وقال فوتيل إن هناك تهديد من عناصر داعش على مناطق في سوريا والعراق، مضيفا أنهم "منتشرون وموزعون ولكن هناك قيادة وهناك مقاتلين هناك، وهناك من يسهلون عملهم". وتابع بالقول: "ما زال لديهم بعض الوصول إلى الموارد وما زالوا يحافظون على هذا النوع من الأيديولوجيا المنحرفة التي تدعم أهدافهم".

وأكد فوتيل أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا بموجب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب. ويأتي تحذير فوتيل ضمن عدة تصريحات مشابهة من مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين حذروا فيها من خطورة الانسحاب الأمريكي من سوريا وإمكانية عودة "داعش" للسيطرة على بعض المناطق.