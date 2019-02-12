بعد تهديدات بولتون لخامنئي.. قاسمي: يعاني من "أوهام مزمنة" تجاه إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من "أوهام مزمنة" تجاه إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) تصريحات قاسمي التي قال فيها إن بولتون يعاني من أوهام مزمنة تجاه إيران، وأشار إلى أن كل تصورات مستشار الأمن القومي باءت بالفشل، بفضل احتفالات إيران بالذكرى الـ40 للثورة الإسلامية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا إن بولتون حاول أن يبحث عن مخرج لـ"مفاهيمه الخاطئة وتنبؤاته العقيمة"، عوضا عن تعلم ثقافة الشعب الإيراني و"الجذور العميقة للثورة الإسلامية".

وقال بولتون في الذكرى الـ40 للثورة إن النظام الإيراني عمل خلال السنوات الـ40 عمل على ترويع وإرهاب العالم، عبر سعيه للحصول على أسلحة ونووية وتطوير منظومات الصواريخ الباليستية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن تدخلات طهران الخارجية أنهكت الاقتصاد الإيراني، ووجه رسالته للمرشد الإيراني قائلا: "لكل ما تتباهى به، ولكل تهديداتك لحياة الرئيس الأمريكي، أنت مسؤول عن ترهيب شعبك".

وتابع بولتون في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر موجها تهديدا مبطنا لخامنئي، إذ قال: "لا أعتقد أنك ستستمتع بالكثير من الاحتفالات بذكرى الثورة في المستقبل"، على حد تعبيره.