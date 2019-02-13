دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس وزرا قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على دعمه "عدم الهبوط بمستوى الحوار" في زمن الخلافات و"الانزلاق إلى مستوى البذاءات".

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لقد أثنى حضرة صاحب السمو على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ في زمن الخلافات وتأكيد سموه على الاستمرار بنفس النهج، وعدم الانزلاق إلى مستوى البذاءات. انني كنت ومازلت ادعوا لعدم الهبوط بمستوى الحوار إلى مستوى لا يليق بشعبنا الكريم".

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وكان الشيخ حمد تطرق في تغريدات سابقة للأزمة الخليجية التي تواجهها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، حيث قال في سلسلة من التغريدات بتاريخ الـ31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي: "ونحن نودع عاما كان فيه الكثير من المفاجآت المحزنة للعالم العربي، ونستقبل عاما جديدا، أتمنى أن يكون عام خير تسود فيه الحكمة والمصلحة العربية والخليجية، وإعادة التفكير بإخلاص مع النفس، ومحاولة تصحيح الأخطاء وهذا ليس بعيب، فالرجوع الى الحق فضيلة".

وتابع قائلا: "وفي شأن الحصار الذي فرض علينا في قطر فما زلت مؤمنا بأن نبتعد نحن عن الشماتة وعن الإساءة رغم أنهم لم يقصروا في الشماتة والتمنيات السيئة لقطر قيادة وشعبا، وهذا لا يعني أن ننسى ما حدث. كما أنني على يقين لو أن ما حدث منهم حدث من بلادي قطر (لصاحوا ) به عند البعيد قبل القريب".

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وأضاف حينها: "وأنا استغرب كيف ينكرون علينا هذا الحق فكل ادعاءاتهم باطلة، وفوق ذلك هم تمنوا كما ذكرت للشعب والقيادة أن تذل دون أساس بل حسدا من عند أنفسهم: ’قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد‘، ’ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين‘.. ويبقي السؤال أليس في الشقيقة السعودية من يفكر ’وين الي ساقوا العرب على العرب ونشبونا واستراحوا‘".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من ردود المغردين على تغريدة الشيخ حمد بن جاسم: