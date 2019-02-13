20 قتيلا و20 جريحا في انفجار استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل 20 شخصا وأصيب 20 آخرون، في تفجير استهدف حافلة لعناصر الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الوكالة إن التفجير استهدف الحافلة التي تتبع للحرس الثوري الإيراني في طريقها بين مدينتين جنوب شرق إيران.

وأكدت إرنا أن العملية الانتحارية اسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 20 آخرين دون تجديد هويتهم أو ما إذا كانوا عناصر في الحرس الثوري.

يذكر أن هذا التفجير يأتي بعد يومين من احتفال الإيرانيين بما يعرف بـ"الثورة الإسلامية".