دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، على استقبال سلطنة عُمان له، مشيدا بخروج مسقط من الماضي وتطلعها نحو المستقبل، وذلك خلال لقاء جمع الثنائي في مؤتمر وارسو.

وأشار نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إلى أنه التقى بن علوي وقال له في مستهل اللقاء: "يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارته لمسقط تمهد الطريق أمام أطراف أخرى لتحذو حذو عُمان عبر "الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قما نحو المستقبل".

وتابع نتنياهو موجها حديثه لبن علوي: "أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال وزير الخارجية العُمانية وفقا لنتنياهو، إن ما قامت به بلاده يشكل "رؤية جديدة وهامة حول المستقبل"، ولفت إلى أن شعوب الشرق الأوسط عانت لأنها بقيت في الماضي، وأشار إلى أن عهدا جديدا يخدم المستقبل ويحقق الازدهار لهذه الشعوب قد بدأ.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد زار عُمان والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أكتوبر/تشرين أول الماضي.