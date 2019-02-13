أمير سعودي يرد ساخرا على الإعلامي جمال ريان و"شروط رفع البلوك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على تغريدة للإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، ووضعه شروطا لـ"رفع البلوك" عن حسابات الأمراء السعوديين الذين حظرهم عن حسابه بتويتر.

وقال جمال ريان في تغريدته: " الى الأمراء السعوديين الذين حظرتهم: آداب الحوار يعطيكم الحق في انتقاد السياسات والأقوال والأفعال، ولا يعطيكم الحق في التهجم على الرموز والأشخاص ووصفهم بصفات بذيئة، قارعوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، بعد ذلك سوف ارفع البلوك عنكم"، مستشهدا بأوسمة "الخليج ومصر والامارات والسعودية وقطر والأردن".

ورد الأمير عبدالرحمن في تغريدة: " لا غرابة في أن يكون هذا أقدم مذيعي الجزيرة فنهجهما واحد الكذب ببجاحة وبلا حياء.. أريد مثالًا على بذاءتي المزعومة هو من اقتحم منشني مفتريًا علي بما لم أقله وحين ناقشته بمنطق وأعيته الحجة هرب يجر أذيال الخيبة عبر البلوك.. كل ما قلته عنه جمال رأيان لأنه يتبنى الرأي ونقيضه دون خجل.."

وفي تغريدة منفصلة ساخرة، قال الأمير السعودي: "أما شر البلية الذي لا يضحك! هو قوله:- بعد ذلك سوف أرفع البلوك.. ما أصعب الحياة وأشقاها دون ذلك.. لم يغمض جفني ولم يهنأ لي طعام وضلت الابتسامة طريق شفتي منذ أن عملت لي بلوك.. لا أشتم ولا أستسيغ البذاءة ولكنني هذه المرة سأفعل وأقول لك:- ياجمال ريان!"