تركي الفيصل لـCNN: كان على لبنان أن يكون أكثر دعماً للسعودية.. وسلوك الحكومة لم يرتق لمستوى صداقة البلدين

هل تأتي مناورة "رعد الشمال" ضمن استعدادات السعودية للتدخل في سوريا؟ شاهد ما قاله تركي الفيصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، مقطع فيديو على هامش مقابلة أجراها مع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، وهو يحاول التحدث معه باللغة العربية.

ونشر رافيد المقطع على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق: "شاهد: كنت أحاول التحدث بالعربية مع الأمير تركي الفيصل واقترح علي الزواج بزوجة سعودية"، الأمر الذي أثار ضجة بين نشطاء ألقوا الضوء على أن الأمير اقترح عليه الزواج من فتاة عربية وليس سعودية.

وقال رافيد للأمير تركي في مقطع الفيديو: "كنت اتحدث اللغة العربية بصورة أفضل في السابق، قبل سنوات ولكن نسيت أنا بفهم كتير وممكن أتمكن من القراءة والكتابة بس الكلام أصعب من ذلك"، ليرد عليه الأمير تركي قائلا: "يبغالك تتزوج وحدة عربية".

وتابع رافيد قائلا: "أنا اسكن في تل أبيب وآمل ان تزورها يوما ما"، فرد الأمير تركي قائلا: "أود ذلك، أرسل لي قس صديق يزور إسرائيل كثيرا صورة للافتة شارع كتب عليها شارع الملك فيصل في القدس وهذا أحد المناطق التي سأزورها مباشرة عندما أذهب هناك".

وكان الأمير تركي الفيصل قال في مقابلته مع رافيد للقناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يخادع" الإسرائيليين عندما يقول إنه قادر على تقوية العلاقات مع العالم العربي دون التطرق إلى القضية الفلسطينية.

وأردف الأمير السعودي قائلا: "على الرأي العام الإسرائيلي عدم الانخداع والظن أن القضية الفلسطينية ماتت، أعتد أن وجهة النظر الإسرائيلية، السيد نتنياهو يريد أن يقيم علاقات معنا وبعدها إصلاح القضية، من وجهة النظر السعودية فالأمر معاكس".

وردا على سؤال حول إن كان يتوقع أن يشهد حلا للقضية الفلسطينية وهو على قيد الحياة ويذهب للصلاة في مسجد الأقصى، قال الأمير: "القدس أريد زيارتها قبل مماتي، ولكن للأسف، لست متفائلا جدا بأنني سأتمكن من رؤية ذلك".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي وردت على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان أو تاريخ تصويره: