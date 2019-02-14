السعودية ترفع حظر السفر للبنان وتوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، رفع حظر السفر للبنان، والذي كانت قد أعلنت عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حيث دعت حينها المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا، نظرًا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.

01:54 داخل أروع نادٍ في لبنان

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بتويتر، أوضحت فيه أنه "نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة إلى تحذير مواطنيها من السفر للبنان وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية فإن المملكة ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى".

ويذكر أن هذا الإعلان أتى بعد وقت قليل من استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نزار العلولا، الأربعاء، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف إلى لبنان.

زيارة العلولا، قالت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنها شملت إيصال تهنئة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير، محمد بن سلمان لعون على تشكيل الحكومة.