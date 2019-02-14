السعودية ترد على إدراجها بقائمة "تمويل الإرهاب وغسل الأموال" الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت المملكة العربية السعودية، فجر الخميس، على إدراجها من قبل المفوضية الأوروبية على قائمة الدول "عالية المخاطر" فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، معربة عن أسفها، لافتة إلى أن ذلك يأتي "رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم".

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وأكدت المملكة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".

وأضاف التقرير أن "المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".

ونقل التقرير على لسان وزير المالية، محمد الجدعان، قوله إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.. إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".