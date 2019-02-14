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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار وقف مساعدة الجيش الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لـ"إعادة الشرعية" في اليمن.

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الموافقة على هذا القرار بالمجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، جاء بتصويت 248 نائبا بنعم، مقابل 177 بلا على هذا القرار الذي يطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإزالة أي قوات أمريكية تؤثر على الحرب في اليمن والتي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية وفقا للأمم المتحدة.

ويستثني هذا القرار القوات الأمريكية التي تقاتل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والذي يطلق على نفسه أسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا القرار في غضون 30 يوما.