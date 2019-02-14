خزانة أمريكا تضم 4 إيرانيين بقائمة العقوبات.. من هم؟

قبل أيام من العقوبات على النفط.. إلى أين تتجه صادرات طهران؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، 4 إيرانيين على قائمة العقوبات وذلك لتقديم مساعدة وتسهيل عقد مؤتمرات لصالح الحرس الثوري الإيراني.

02:42 كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية فعلاً على إيران؟

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "تعاون كل من غلام ميرزا منتظمي، مؤسس المنظمّة (نيو هورايزون) ومديرها التنفيذي، وحامد قشقوي، أمين الشؤون الدولية في منظمة نيو هورايزن، مع دوائر الحرس الثوري الإيراني لتنظيم مؤتمرات الأفق الجديدة برعاية النظام".

وأضافت: "كما قام كل من نادر طالب زاده أُردُبادي، رئيس مؤسسة نيو هورايزن، وزينب مهنا طالب زاده، التي تعمل كمساعدة خاصة للرئيس، بتيسير مؤتمرات نيو هورايزن".

ولفت التقرير إلى أن منظمة نيو هورايزن (New Horizon) "تستضيف مؤتمرات دولية تعمل كمنصة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من أجل تجنيد المشاركين في المؤتمرات أو جمع معلومات استخبارية ضارّة منهم. ويخدم منظمو المؤتمرات كقنوات اتصال بين أفراد فيلق القدس-الحرس الثوري الإيراني وأشخاص أمريكيين".

وتابعت "عقدت عدة مؤتمرات برعاية منظمة نيو هورايزن في السنوات القليلة الماضية في العراق وإيران، حيث تمّ بذل جهود للتجنيد وتحصيل المعلومات. وتقوم هذه المؤتمرات المناهضة للغرب بنشر معاداة السامية ونظريات المؤامرة، بما في ذلك إنكار الهولوكوست".