دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن الحضور في مؤتمر وارسو أجمعوا على أن أبرز التحديات التي يواجهونها هي دور إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للجبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وتابع في تغريدة منفصلة: "تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر طرح أسئلة على الجبير حول احتمال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دون رد.

وفي تصريحات نقلها تلفزيون الإخبارية السعودية، قال الجبير: "إيران تخضع لعقوبات شديدة أثرت على صادراتها من النفط واثرت على دخلها وأثرت على قدرتها على التجارة في العالم، الضغوط الاقتصادية تزداد والضغوط السياسية أيضا ستزداد، ونأمل أن تقوم إيران بتعديل سياساتها وتحترم القوانين الدولية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومبدأ حسن الجوار وتكف عن دعمها للإرهاب.."