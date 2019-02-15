عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بمطار دبي بعد تعليق مؤقت بسبب "درون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عادت حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار دبي الدولي، بعد تعليق مؤقت على خلفية تحليق طائرة موجهة أو ما يُعرف بـ"درون" في أجواء المطار.

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وقال المتحدث باسم مطار دبي في بيان مكتوب إن تعليق إقلاع الطائرات المغادرة لدبي كان بين الساعة 10:13 و10:45 صباحا بالتوقيت المحلي للإمارة وذلك نظرا للاشتباه بحركة لطائرة موجهة.

المكتب الإعلامي لدبي نشر تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها إن هذا "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة اليه".

وفي تغريدة منفصلة ألقى المكتب الإعلامي للإمارة الضوء على أن "تحليق طائرات ’الدرون‘ في اجواء دبي بدون تصريح مخالفة تعرض صاحبها للمسائلة القانونية"، لافتة إلى عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بعد التوقف المؤقت.