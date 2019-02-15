دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القوات الأمريكية في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، إنه ما كان لينصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحسب القوات من سوريا في هذا التوقيت.

02:04 هل يلفظ "داعش" أنفاسه الأخيرة شرق الفرات؟

جاء ذلك في تصريحات للزميلة باربرا ستار لـCNN من العاصمة العُمانية، مسقط، حيث قال فوتيل: "ما كانت هذه (الانسحاب من سوريا) نصيحتي العسكرية في هذا التوقيت، ما كنت لأقترح ذلك، وما كنت لأقدم مثل هذه النصيحة بصراحة".

وتابع فيما يتعلق بـ"بقايا داعش"، قائلا: "ما نريده هو أن يتمكن شركائنا من السيطرة والقدرة للتطرق لهم (داعش) سواء كانوا شركائنا بالعراق أو قوات سوريا الديمقراطية"، لافتا على أن القوات التي تدعمها أمريكا بسوريا غير قادة بعد على الوقوف بمفردهم دون مساعدة.

ويُذكر أن فوتيل وخلال الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إنه لم يُستشار بموضوع قرار الرئيس الأمريكي سحب القوات من سوريا والذي أعلنه في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.