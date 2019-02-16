عطلة رسمية في باكستان تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الإعلام الباكستاني، فود حسين، السبت، عن منح عطلة رسمية، الإثنين، في بلاده لجميع الدوائر والمؤسسات باستثناء تلك التي تقدم خدمات أساسية، وذلك تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حسين بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، جاء فيه إعلان الحكومة الباكستانية الإثنين عطلة رسمية في البلاد على أن تستثنى المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية.

وبعد أن شارك وزير الإعلام الباكستاني متابعيه هذا الإعلان، بساعات قليلة، عاد ونشر صورة تجمع بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

ورحب حسين بالأمير محمد بن سلمان باللغة العربية قائلا: "أهلا وسهلا ومرحبا"، وأرفق تغريدته بوسم "ولي العهد في باكستان" باللغة الإنجليزية.

ويستعد ولي العهد السعودي للقيام بزيارته الأولى إلى باكستان منذ توليه منصبه الحالي، والتي سيقوم خلالها بإبرام عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بتفويض من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.