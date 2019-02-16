دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هدد اللواء محمد جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، بما وصفه بـ"إجراءات ثأرية" بعد هجوم زاهدان، لافتا إلى أن التعاطي مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات سيكون مختلفا، على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية على لسان جعفري قوله: "عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد هذه الحادثة سيكون أكثر قوة وسيكون صبرها السابق مختلفاً تجاه المؤامرات والحكومات الرجعية في المنطقة خاصة السعودية والامارات اللتان تقومان بهذه الاعمال بأمر من أمريكا والكيان الصهيوني، ونحن بالتأكيد سنقوم بإجراءات ثأرية".

وأردف جعفري قائلا: "الحكومة الباكستانية آوت وتعرف أين مكان هؤلاء العناصر الخطيرين على الاسلام كما أنهم يحظون بدعم من القوات الباكستانية، يجب الرد بشكل حازم على هذه الجريمة التي حدثت، ومن دون شك إذا لم يتم معاقبتهم فإنه سيكون هناك في المستقبل القريب اجراءات انتقامية (ثأرية) ضد هذه العناصر المعادية للثورة، وسيكون تعاطينا مختلفاً في المرة القادمة وعلى الحكومة الباكستانية تغيير اسلوب تعاطيها مع هذه المجموعة".

وأضاف: "رد رفاق سلاح هؤلاء الشهداء الذين قضوا بالهجوم الارهابي على منتسبين الى حرس الثورة الاسلامية في زاهدان بمحافظه سيستان وبلوشستان، سيكون أكثر رسوخاً في الدفاع وتوجيه ضربة قوية الى الأعداء".