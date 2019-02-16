دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن مؤتمر وارسو الذي عُقد مؤخرا كان "هشا"، وادعى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، جلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلاله، وأشار إلى أن لسان الأخير قد "زل" وقال إنه يحشد لحرب ضد إيران.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها خلال ما يعرف بـ"ذكرى القادة الشهداء"، إن مؤتمر وارسو كان "هشا"، ولكنه اعتبر أن إحدى نقاطه الإيجابية كانت أنه أظهر "حقيقة المعركة في اليمن وأنها لم تكن في يوم من الأيام حربا سنية شيعية، بل هي حرب أمريكية إسرائيلية على اليمن"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لتلفزيون المنار التابع لحزب الله.

وفي نفس السياق، ادعى الأمين العام لحزب الله أن الجبير جلس مع نتنياهو في وارسو، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر كان "التطبيع" مع إسرائيل وإخراج علاقات الدول العربية معها إلى العلن.

وحذر الأمين للحزب اللبناني الذي تعتبره عدد من دول العالم إرهابيا، الشعوب العربية والإسلامية من "التطبيع" مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "القلق هو على فلسطين وقضيتها".

وبشأن الصراع الإسرائيلي-الإيراني، قال نصر الله إن لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي "زل" حين قال إنه "يحشد العالم لشن حرب على إيران"، وتساءل عن مدى رغبة أمريكا وقدرتها على خوض هذه الحرب، لافتا إلى أن الأمر لن يكون "بسيطا" لأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يراهن دائما على العقوبات والحرب بالوكالة.

وفي سياق متصل، قال نصر الله إن الإسرائيليين لا يثقون بجيشهم في حين أن أنصاره يثقون بـ"مقاومتهم"، نافيا في سياق آخر، الكلام الأمريكي عن وجود خلايا لحزبه في فنزويلا أو أمريكا اللاتينية.