دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الضوء على أمرين يجب إيجادهما في سبيل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب: أولاً، إيجاد حلول عادلة ودائمة لإنهاء الأزمات في منطقتنا وأولها و مركزها القضية الفلسطينية؛ ثانياً، إيجاد آلية إقليمية شاملة وغير مقصية للحوار حول قواعد الأمن المشترك".

وفي تغريدة منفصلة قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن: "في ميونخ مع سمو الأمير 'حفظه الله' للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، نتطلع إلى مناقشة أوضاع الأمن و جهود السلام في الشرق الأوسط و العالم".

وتأتي تغريدات وزير الخارجية القطري بعد مشاركته في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في العاصمة البولندية وارسو، حيث بحث الاجتماع موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.