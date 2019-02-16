دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال شيا كوباني، القائد بقوات سوريا الديمقراطية، إن ما يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في سوريا تبلغ مساحته 700 متر مربع فقط.

02:04 هل يلفظ "داعش" أنفاسه الأخيرة شرق الفرات؟

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كوباني، السبت، حيث قال: "بالنسبة لمنطقة الباغوز الفوقاني، لا يوجد إطلاق نار أو قتال هناك حاليا، فقط سقطت المنطقة"، لافتا على وجود الآلاف من الأشخاص داخل المنطقة ولا يُعلم كم عدد المدنيين والمقاتلين داخلها.

وشهدت CNN الهجوم الأخير الذي بدأ بعد غروب الشمس، السبت الماضي، حين قامت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة بشق طريقها عبر البلدة خلف، الباغوز فوقاني، التي تعتبر آخر معاقل داعش في سوريا والعراق.

وقبل إطلاق الهجوم على آخر مناطق داعش، قال مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية إن حوالي 1500 مدني كانوا بداخل الباغوز، هذا ولا توجد صورة واضحة عن عدد القتلى والجرحى من المدنيين، في حين يستحيل التحقق من الأرقام التي تحدث عنها الفارين من داعش.