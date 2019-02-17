بشار الأسد: نواجه 4 حروب.. وبعض الدول "تعرقل" عودة اللاجئين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس السوري بشار الأسد اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم وأشار إلى أن بعض الدول المجاورة استخدمت قضية اللاجئين لتحقيق مصالح سياسية ومادية، ولفت الأسد إلى أن مخطط تقسيم سوريا ليس جديدا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (واس).

وقال الأسد في كلمة خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية إن بعض الدول اعتمدت على دعم "الإرهاب وتطبيق اللامركزية الشاملة لإضعاف سلطة الدولة"، وأشار إلى أن مخطط تقسيم سوريا والمنطقة ليس جديدا.

وعن ملف اللاجئين السوريين، دعا الرئيس السوري اللاجئين للعودة وادعى أن الدول المعنية بقضيتهم هي من "تعرقل" عودتهم، ورأى أن الدعامة الأساسية لما وصفه بـ"المخطط المرسوم لسوريا" هي قضية اللاجئين.

في السياق ذاته، نوّه الأسد إلى أن قضية اللاجئين كانت مصدرا لـ"الفساد" استغله بعض المسؤولين في الدول التي وصفها بـ"الداعمة للإرهاب"، من أجل تحقيق فائدة سياسية ومادية، وأشار إلى أن ملف اللاجئين استخدم لإدانة نظامه.

وتطرق الرئيس السوري إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي رأى أنها أسهمت في تردي الأوضاع في سوريا، وأضاف قائلا إن الحرب لم تنته، وأن هناك 4 حروب يخوضها نظامه وهي الحرب العسكرية وحرب الحصار وحرب الإنترنت وحرب الفاسدين.