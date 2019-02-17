دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وكلمته، السبت، بذكرى "الشهيد" متسائلا عن سبب غياب مصطفى بدر الدين "رئيس أركان حزب الله" (الذي قتل في سوريا)

جاء ذلك في تغريدة لأردعي على صفحته بتويتر، حيث قال: "يحتفل نصرالله بما يسميه ذكرى الشهداء القادة ليرفع معنويات تنظيمه المنهارة بعد كل الإخفاقات.. فلماذا يغيب عن هذه الذكرى رئيس أركان حزب الله مصطفى بدرالدين الذي يعتبر خير مثال على اخلاق نصرالله وأسياده؟ يتحدث عن من يسميهم الشهداء القادة وأياديه ملطخة بدماء قائد إرهابي مثلهم..."

وتابع أدرعي في تغريدة منفصلة: "احتفال كبير بمناسبة ما يسميهم الشهداء القادة ولا يوجد أي احتفال عن اكثر من ٣ ألف ’شهيد‘ من حزب الله أرسلهم نصرالله لحرب في سوريا بأوامر إيرانية. أكثر من ٣٠٠٠ لبناني قتلوا بعيدًا عن لبنان وما في أي احتفال وأي خطاب...عندما يتعلق الأمر بالبسطاء نصرالله لا يكسر الصمت".

وحول الانتقادات التي وجهها نصرالله لمؤتمر وارسو، قال أدرعي: "إذا كان التطبيع خيانة فماذا عن محاربة إيران للعالم العربي وقتل ميليشياتها في لبنان اليمن سوريا العراق للعرب من السنّة والشيعة؟ فما يعني ان يكون قادة الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط أمثال حزب الله وحماس في طليعة المغردين؟ يعلمون ان العالم بات أذكى من شعاراتهم الفارغة".