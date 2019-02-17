لواء إسرائيلي سابق ينشر صورة له مع السيسي في ميونخ.. وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر اللواء الإسرائيلي المتقاعد، عاموس يادلين، صورة له مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الأمن الذي يعقد في مدينة ميونخ، بألمانيا.

وقال يادلين في تعليق على الصورة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "في مؤتمر ميونخ الأمني مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تبادلنا الذكريات من الفترة التي عملنا بها كزملاء في الاستخبارات العسكرية، أرحب به على خطابه المؤثر في المؤتمر.."

بدورها أعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية نشر الصورة على تويتر، قائلة في تعليق: "اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب INSS عاموس يادلين يحيي زميلة السابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في ميونخ".

وكان الرئيس المصري أكد في كلمة ألقاها في المؤتمر أن عدم تصويب الخطاب الديني سيعانى منه الدول المسلمة وكذلك العالم كله، قائلا: "كنت أول رئيس دولة مسلمة يتكلم بمنتهى الوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية في مصر ويطلب ذلك.. ونحن كدول معنية بإبراز الصورة الحقيقة للإسلام"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري.

01:12 السيسي لـCNN: لا يوجد فرصة لأي ديكتاتوريات في مصر

ولفت السيسي إلى أن "الدولة المصرية لم تكتفى فقط بالحوار والنقاش في إطار إصلاح الخطاب الديني بل ممارسات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك"، قائلا: "ندفع ثمنا كبيرا لذلك.. والكثير من دول العالم لم تتفهم ما يحدث في مصر خلال السنوات الخمس الماضية وتصورا أن ما قمنا به في بلادنا ضد إرادة المصريين، لكن خرج 30 مليون مصري يرفضوا الحكم الديني المبنى على التشدد والتطرف والذي يؤدى إلى الحرب الاهلية".