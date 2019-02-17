القنصلية السعودية بلوس انجلوس تصدر بيانا حول وفاة مبتعث "بظروف غامضة"

من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

FBI يحقق إن كانت السعودية ساعدت مواطنين على الفرار من قضايا بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت القنصلية السعودية في لوس انجلوس، صدور أي تصريح من جانبها في قضية وفاة الطالب المبتعث، بندر البارقي، وذلك بعد تناقل وسائل إعلام محلية بالمملكة بيانات نسبت للسفارة حول الحادث الذي وصفته بـ"الغامض".

وقال القنصلية في بيانها: "انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قامت القنصلية بمباشرة حالة وفاة الطالب/ بندر بن عامر بن علي البارقي -رحمه الله-"

وأوضحت القنصلية في بيانها أنها "تقوم بمتابعة مستمرة لمجريات التحقيق في أسباب الوفاة (وقعت في الأول من فبراير/ شباط الجاري في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا)"، لافتة إلى أنها عينت محاميا لمتابعة حيثيات القضية.

ولففت القنصلية في بيانها إلى أن "القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية، وستقوم القنصلية بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي.."