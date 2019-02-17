وزير خارجية عُمان: لا ننحاز إلا للحق.. وعلاقتنا مع إيران ستستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، إن إسرائيل هي دولة من دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن السياسة التي تتبعها السلطنة مستقلة وقائمة على الحياد.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير العماني مع قناة DW الألمانية ونقلتها وزارة الخارجية في نقاط تلخص أبرز ما أدلى به، حيث لفت إلى "تقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.. السلطنة تدعم دور الكويت لحلحلة الأزمة الخليجية.. سياسة السلطنة مستقلة وتقوم على الحياد الإيجابي.. اسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط".

وأضاف الوزير العماني: "السلطنة لا تنحاز الا للحق.. علاقتنا مع إيران ستستمر.. الشرق الأوسط بحاجة لسلام واستقرار وتنمية.. مبادرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تشارك فيها أطراف أخرى.."

وأردف: "الأطراف الساعية في المبادرة المذكورة تمكنت من تحديد بعض التوجهات التي تقوم عليها قواعد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.. هناك فهم بأن مجلس التعاون أمر، والخلاف أمر آخر، ولا يعطل أحدهما الآخر. والسلطنة تعمل من خلال رئاستها للدورة الحالية بدعم مبادرة الكويت لحل الأزمة الخليجية".