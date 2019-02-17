الصور الأولى لوصول ولي العهد السعودي إلى باكستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، في مستهل جولته التي سيزور خلالها الصين والهند وباكستان.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية اللقطات الأولى لوصول الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، إذ كان باستقباله رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان وعدد من الشخصيات العسكرية والدبلوماسية الباكستانية.

وفور وصوله إلى إسلام أباد وقع الأمير محمد بن سلمان وخان عدة اتفاقيات تشمل اتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد قال في وقت سابق، الأحد، إن الزيارة ستثمر عن أكبر استثمارات في تاريخ بلاده، ولفت إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة نفط

بتمويل سعودي في باكستان.