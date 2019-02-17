أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت الإمارات عقود صفقات عسكرية تجاوزت قيمتها الـ4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار)، وذلك في أول يوم من معرض الدفاع الدولي "أيدكس"، الأحد.

وتم الإعلان عن قيمة الصفقات العسكرية التي أبرمتها الإمارات، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم أيدكس، العميد الركن محمد الحساني، والمتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري (نافدكس)، العقيد الركن البحري فهد الذهلي، وفقا للصفحة الرسمية لأيدكس عبر موقع تويتر.

وافتتح ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الأحد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ويقام معرض أيدكس الذي يعتبر الأبرز في مجال تكنولوجيا الدفاع في المنطقة، كل عام في أبوظبي، وتستعرض به عدد من دول العالم أبرز ما توصلت إليه في مجال الدفاع.