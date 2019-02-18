أردوغان لأمريكا: تزودون "الإرهابيين" بالأسلحة وترفضون بيعها لنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رسالة شديدة اللهجة لأمريكا، على خلفية اشتراط واشنطن على تركيا إلغاء صفقة صواريخ إس-400 مع روسيا، مقابل حصولها على صواريخ باتريوت.

وقال أردوغان موجها حديثه للأمريكيين وفقا لوكالة الأناضول التركية: "أي نوع من التحالف في الناتو هذا؟"، وتابع قائلا: "تزودون الإرهابيين بـ23 ألف شاحنة مملوءة بالأسلحة والمعدات عبر العراق، وعندما نطلب منكم أسلحة تمتنعون عن بيعها".

وأضاف الرئيس التركي قائلا إنه يعبر عن استغرابه من قيام بعض الدول التي تبعد آلاف الكيلومترات عن سوريا بعمليات عسكرية هناك، مشيرا إلى أن بلاده تحت الخطر بسبب حدودها المشتركة مع سوريا والتي يبلغ طولها 911 كيلومترا.

وتأتي هذه التصريحات من أردوغان بعد أن وضعته واشنطن أمام خيارين، فإما التخلي عن صفقة صواريخ الـ"إس-400" الروسية، أو انسحاب أمريكا من صفقة صواريخ الباتريوت لتركيا، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات ونصف المليار دولار.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي مجددا أن أنقرة ستجري عملية عسكرية واسعة في سوريا للقضاء على بعض الفصائل المسلحة الكردية، وأشار إلى أن تركيا تنتظر أن يتم "تطهير منبج من الإرهابيين" وعودة الحكم فيها لسكانها المحليين.

وتخوض تركيا صراعا مع الفصائل الكردية المسلحة المتمركزة في الشمال السوري، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب، والتي دعت الجيش السوري للدخول إلى بعض أجزاء هذه المدينة.