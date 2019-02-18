وزير خارجية إيران محذرا: خطر الحرب مع إسرائيل كبير

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده موجودة في سوريا لسبب وحيد فقط، وهو محاربة الإرهاب. وأضاف ظريف، أثناء جلسة له في مؤتمر ميونخ للأمن، أن بلاده دخلت سوريا بدعوة من الحكومة السورية، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة تبحث عن الحرب مع بلاده.

وعند سؤاله عن هوية البلد الذي يبحث عن الحرب، أشار ظريف إلى أنها إسرائيل، معتبرا أن الأخيرة انتهكت القانون الدولي باختراقها المجال الجوي للبنان وإطلاق النار على سوريا. وأضاف أن المجتمع الدولي "يلومنا ولا يلوم الإسرائيليين لانتهاكهم القانون الدولي".

وفيما يلي نص لجزء مقتضب من الجلسة الحوارية لوزير الخارجية الإيراني في مؤتمر ميونخ للأمن:

- مشرفة الجلسة: هل خطر الحرب، المواجهة الحقيقية، أكبر هذا العام أكثر مما كان عليه عندما اجتمعنا في العام الماضي؟

- محمد جواد ظريف/ وزير خارجية إيران: بالتأكيد أن بعض الناس يبحثون عن الحرب. نحن في سوريا -

- مشرفة الجلسة: من يبحث؟

- محمد جواد ظريف/ وزير خارجية إيران: إسرائيل. نحن في سوريا بدعوة من الحكومة السورية لغرض وحيد وهو محاربة الإرهاب. لا شيء آخر. لا يوجد سبب آخر لوجودنا هناك. أعتقد أنه في آخر مرة تحققت فيها من القانون الدولي، فإن اختراق المجال الجوي للبنان وإطلاق النار على سوريا انتهاك للقانون الدولي. والمجتمع الدولي وجميع الشعوب في أوروبا، التي تعتقد أن القانون الدولي هو أساس النظام الدولي، يلومنا ولا يلوم الإسرائيليين لانتهاكهم القانون الدولي. لذلك دعونا نستيقظ -

- مشرفة الجلسة: إذاً فإن الخطر كبير -

- محمد جواد ظريف/ وزير خارجية إيران: الخطر كبير، لكن الخطر سيكون أكبر إذا ما استمر غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.