دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر ميونخ للأمن، ملامح سياسة بلاده تجاه الأزمة الخليجية، وجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل تحالف لمواجهة إيران، و"محاولات التطبيع" مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال محمد بن عبدالرحمن إن "قطر منفتحة على الحوار لحل الأزمة الخليجية، وظلت تدعو دول الحصار للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أسباب الأزمة والعمل على حلها". وأضاف أن "يتوجب على القادة السعوديين والإماراتيين الاهتمام بالمسألة الخليجية لأنها جزء من أمننا الإقليمي".

وأكد أن الأزمة الخليجية "تهدد الأمن الإقليمي"، قائلا: "لقد مررنا بنزاعات وخلافات مختلفة في العشرين سنة الماضية، لكننا لم نصل أبدًا إلى هذا المستوى وذلك ينم عن تغير مواقف قيادة هذه الدول". وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي أنشئ من أجل التعاون، والتشاور داخل المنطقة، وهو أكثر الأمثلة نجاحاً، في دعم استقرار المنطقة"، وفقا لما نقله موقع وزارة الخارجية القطرية.

وذكر وزير خارجية قطر أن بلاده "كانت مستعدة للحوار في القمة الخليجية بالكويت، لكن دول الحصار لم تكن مستعدة لذلك بدليل أنها خفضت مستوى تمثيلها في تلك القمة"، مضيفا أن الدعوة التي وجهت لقطر لحضور القمة الخليجية الأخيرة بالرياض كانت من الأمين العام للمجلس وليس من الدولة المضيفة، لذلك شاركنا بتمثيل أقل"، على حد تعبيره.

وحول جهود واشنطن لحل الأزمة الخليجية، قال محمد بن عبدالرحمن إن "الولايات المتحدة لم تدخر جهدا لحل الأزمة... والرئيس دونالد ترامب حاول عقد قمة بين قادة دول مجلس التعاون، وأرسل رسائل إلى قادة دول الحصار وكان ردهم أنهم غير راغبين في الحل حاليا". وأضاف أن علاقات قطر بالولايات المتحدة "لم تتأثر أبدا بهذه الأزمة"، وتابع بالقول: "تحالفنا القوي معها مستمر.. لدينا أكبر قاعدة جوية أمريكية ويوجد على أراضينا من 11 إلى 12 ألف جندي أمريكي، ويقع مركز التحالف الدولي في قطر، وكل شيء يسير على ما يرام".

دعوة إلى حوار خليجي مع إيران

وعن العلاقة مع طهران، قال وزير خارجية قطر: "إننا لم نبن تحالفات بديلة لمجلس التعاون الخليجي، إيران جار لنا ونحن نشاركها جزءا كبيرا من حقل غاز منذ وجودنا، ليس الأمر يشبه الشيء الجديد بعد الأزمة نحن نتشارك حدودا معهم وهذه هي الجغرافيا"، مضيفا أن "الاختلاف في الرأي بين دول الخليج وإيران يجب حله بالحوار، وهذا كان موقفاً ليس لقطر فقط بل لكل مجلس التعاون".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تبذل جهودا لإقامة تحالف استراتيجي بالشرق الأوسط، وموقفنا في هذا الخصوص كان واضحا، وهو علينا أن نعالج المشكلة الجوهرية قبل أن نتكلم عن التحالف، حيث لا يمكنك أن تقيم تحالفا بين دول 4 منها تعادي إحداها، لو فعلنا ذلك سنفقد مصداقيتنا بشكل كبير أمام شعبنا، الذي سوف يسألنا كيف نقيم تحالفا مع دول تحاصرنا وتعادينا".

وأعرب وزير خارجية قطر عن استعداد بلاده للانضمام لذلك التحالف، موضحا أن "الفكرة والمفهوم لا غبار عليهما طالما أنهما لا يتعارضان مع نصوص القانون الدولي، وطالما أن هذا التحالف ذو طبيعة دفاعية ويقوم على تبادل أعضائه للقدرات والإمكانيات، ولا غبار عليه إذا كان يقوم على التعاون". وأضاف: "لكننا نحتاج أن نعالج القضية الجوهرية قبل أن ننتقل إلى مستوى أعلى من التحالف، شرحنا ذلك بوضوح للولايات المتحدة، ونحن مستمرون طوال الوقت في عقد اجتماعات والمشاركة لنساعد بصورة بناءة في تكوين هذا التحالف، ولكن حتى ينجح هذا التحالف نحتاج أن نعالج هذا الأمر المعلق".

"مكافأة" النظام السوري مرفوضة

وبشأن الملف السوري، قال وزير خارجية قطر إن "النظام السوري هزم معظم المعارضة، ونرى أن هناك أنظمة عادت للتطبيع معه وتدعوه إلى العودة للجامعة العربية". وأضاف: "ماذا فعل النظام السوري كي يحصل على مكافأة في شكل تطبيع العلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سورية، صحيحة أم لا؟". وتابع بالقول: "هذا ما قلناه عندما حاولوا إقناعنا بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية".

القضية الفلسطينية هي "الأساسية" للعلاقات مع إسرائيل

أكد محمد بن عبدالرحمن أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون عادلا، قائلا: "سندعم أي جهود أمريكية تكون ضمن السياق المقبول للشعب الفلسطيني، ولكننا لا نستطيع تجاوز الشعب الفلسطيني وقبول شيء لم يروه بعد. لذا نأمل أن يأتوا بحل جاذب للفلسطينيين وسندعمه".

وأضاف أن "القضية الأساسية للعلاقة بين قطر وإسرائيل هي القضية الفلسطينية، لذلك طالما لم يتم حل هذه المشكلة، ستكون هناك دائما مشكلة. لا أعتقد أن هذا ينطبق على قطر فقط، بل ينطبق أيضا على جميع الدول العربية".