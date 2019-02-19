السيسي: مبادرة السادات للسلام تعبر عن حضارة شعب مصر العريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالعلاقات المصرية-الأمريكية، الثلاثاء، خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمريكية التي منحت وسام "ميدالية الكونغرس الذهبية"، لرئيس السابق أنور السادات.

وقال السيسي وفقا لتصريحات نقلها المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن مصر تسعى لتطوير العلاقات مع واشنطن، وأشاد بالقانون الذي أصدره الكونغرس ووافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح السادات هذا الوسام اعترافات بإنجازاته في سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بمنح السادات هذا الوسام الذي يعد الوسام المدني الأرفع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار راضي إلى أن السيسي أبلغ اللجنة الأمريكية أن اتفاقية السلام التي وقعها السادات (كامب ديفيد مع إسرائيل)، تعبر عن حضارة شعب مصر العريق لأنها تؤكد أن الحرب ليست هدفا للمصريين.