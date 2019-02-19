البحرين تلقي القبض على شبكة تهريب مخدرات مصدرها إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت السلطات البحرينية القبض على شبكة تهريب مخدرات عبر البحر من إيران، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا نقلته الوكالة، أكدت فيه القبض على الشبكة التي مصدرها إيران، وقد هربت كمية من المخدرات بلغت قيمتها مليون و650 ألف دينار بحريني تقريبا.

ونشرت الداخلية البحرينية أسماء الأشخاص الضالعين في هذه الشبكة وأشارت إلى أنه تم ضبط كميات متفاوتة من المخدرات بحوزتهم مثل الحشيش والماريغوانا والشبو.

ولفتت الوزارة البحرينية إلى أنها ضبطت مبالغ مالية بحوزة أفراد الشبكة منها الدينار البحريني والريال السعودي والتومان الإيراني.