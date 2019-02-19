كاميرا CNN تدخل آخر جيب لداعش في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- (CNN) مع احتدام المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش بغطاء جوي أميركي، في آخر جيوب التنظيم المتطرف في بلدة باغوز الفوقاني التي تقع شرقي نهر الفرات، رصدت كاميرا CNN بعض التحركات في المنطقة الأخيرة التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت، أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف ميل مربع.

ومن فوق أحد المباني التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، يشرح لنا القائد العسكري، بارام حسكة، الوضع على الأرض.

ويقول: "داعش بات محاصر تماماً وإننا نبعد ما بين 600 و700 متر عن مواقع داعش“، مضيفاً أن “التنظيم محاصر من ثلاثة جوانب، وعلى الجانب الرابع يتواجد الجيش السوري.”

وتشير التوقعات الى أن أكثر من ألف شخص يتواجدون داخل منطقة سيطرة داعش، منهم عدد من المقاتلين ومئات من المدنيين، من بينهم رهائن.

وحتى تضع هذه المعركة أوزارها، لايزال أمام بلدة باغوز الفوقاني الكثير لاستعادة بريقها من جديد بعد أن حولتها المعارك إلى أكوام من الحطام والركام.