دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط إثر تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر أثناء مطاردة "إرهابي"، فيما أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه "في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط من الأمن الوطني ومباحث القاهرة والأمن العام".

من جانبه أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري بمنطقة الأزهر، وفقا لما ذكره التلفزيون المصري الرسمي، الذي نقل عن مصدر أمني قوله إنه "أثناء تحرك مأمورية مشتركة من قوات مديرية الأمن وضباط الأمن الوطني لضبط الإرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر قام بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعاره قرب القوات منه".