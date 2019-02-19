نتنياهو يكشف "التغيير الكبير" في موقف الدول العربية بقمة وارسو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما سمعه من مواقف ممثلي الدول العربية، في المؤتمر الذي استضافته وارسو حول الشرق الأوسط، برعاية أمريكية، ومشاركة الدول العربية بجانب إسرائيل.

وقال نتنياهو، ضمن كلمته بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس، إنه "فيما يتعلق بالدول العربية، مثلما هو الأمر مع دول إسلامية كثيرة، السؤال يدور حول كيف يجب محاربة الإسلام المتطرف"، وفقا لما جاء عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وأضاف: "شاهدنا مؤخرا في وارسو شيئا مذهلا حيث حضر المؤتمر الذي عقد هناك 64 وزيرا. كان هناك ممثلون عن 60 دولة، بمن فيهم ممثلو الدول العربية. فصعد هناك ممثلو الدول العربية إلى المنصة وتحدثوا عن إيران، وقالوا إن إيران تشكل حاليا أكبر خطر".

وذكر نتنياهو أن "أحدهم قد سُئل عن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي توجه ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا وكان جوابه: لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف نتنياهو: "لقد تحدثوا عن إيجاد حلول للمشاكل في الشرق الأوسط وقالوا: نعم. نريد أن نحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية ولكن لا يمكن حلها إلا إذا قمنا بصد العدوان الإيراني"، مؤكدا أن هذا يشكل "تغييرا كبيرا"، في مواقف الدول العربية.