على تويتر.. تراشق كلامي حول مصر بين تركي آل الشيخ وجمال ريان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر تراشقا كلاميا بين رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، والإعلامي الأردني في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، حول قضية شتم قطاع من جماهير الأهلي لآل الشيخ قبل أشهر.

ونشر ريان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "أعلن تضامني مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي، الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ".

رد آل الشيخ على تغريدة ريان قائلا: "انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!"، ليدخل الإعلامي المصري الذي يقدم برنامج عبر قناة MBC مصر، عمرو أديب، على خط النقاش ويعبر عن تأييده لتغريدة آل الشيخ، واصفا إياه بـ"السعودي الأصيل" الذي لا يسمح لـ"المرتزقة" بالاصطياد في الماء العكر.

بدوره، رد ريان على رئيس هيئة الترفيه قائلا: "تضامني ضد شتم أمك مبدأي، هذا لا يعني انني معك قلبا وقالبا، لديك اخطاء عديدة تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه".

تغريدة الإعلامي الأردني أشعلت غضب آل الشيخ الذي رد قائلا: "يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا اعرف كيف بعيش لو ما كنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز! وانا واهلي في مصر نصلح مع بعض"، على حد تعبيره.

لم يصمت ريان على تغريدة آل الشيخ، ليرد قائلا: "عندي دم، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي اخ تركي، على كل حال، اذا بدك تصلح مع المصريين، اعتذر لهم أولا، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانيا".

رد رئيس هيئة الترفيه مجددا على مذيع الجزيرة قائلا: "لا خلي دمك الملوث ليك ... ومو محتاج اغازل اهل مصر لنهم اهلي... وانتى خبطت الباب وجاك الجواب ... فل عنا ... وروح عند معلمك عزمي".

عاد ريان وشن هجوما عكسيا على آل الشيخ قائلا: "أنا دمي A+ ، اذا مو محتاج دم اختصر الطريق واعتذر للمصرين، اذا بدك بلوك مثل عبد الرحمن بن مساعد بعملك، اما عزمي فلا علاقة له بالمطلق بالجزيرة وفي، انت تتحدث الى اعلامي حر، مش متعودين على مثله في السعودية".

استمرت سلسلة التغريدات النارية بين الجانبين، ليرد آل الشيخ قائلا: "اسمه سمو الامير عبدالرحمن ... ودمك X+ هاذي النوعية لا تتواجد الا في الزريبة الي تتشرف بنتمائك ليها من ١٩٩٦م ... والاعلام الحر ابعد ماتكون عنه ... خليك في جزيرة الموز وخلني اركز في المباراة"، وتابع قائلا: "بلوكك شرف لي".

رد ريان مجددا على تغريدة آل الشيخ قائلا: "وأنا شيخ ابن شيخ، لا فرق بيننا، اما انت فلا، أتمنى لك الاستمتاع في المباراة والى اللقاء في مباراة جديدة اغلبك فيها، كما غلبتكم قطر".

لينهي رئيس هيئة الترفيه التراشق قائلا: "شاطر.. خلينا نركز في المباراة"، ويرد عليه الإعلامي الأردني قائلا: "وانت شتور كمان"، على حد تعبيره.

وكان ريان قد دخل في عدة سجالات سابقة عبر موقع تويتر مع الأمير السعودي، ورئيس نادي الهلال السعودي سابقا، عبد الرحمن بن مساعد.