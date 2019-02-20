أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دانت منظمة العفو الدولية إعدام السلطات المصرية لـ9 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، عام 2015، الأربعاء، معتبرة ذلك "عارا" بحق حياة الإنسان.

وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بونعيم: "شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء الـ9، عارا بما يخص حق الحياة".

وأضافت بونعيم: "يجب محاسبة أولئك المسؤولين عن قتل النائب العام المصري السابق ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما انعكاس لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة".

وتابعت مديرة المنظمة قائلة: "هذه الإعدامات تشكل تجسيدا للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر 3 أسابيع إلى 15، يجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فورا، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة".

وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات المصري من تنفيذ أحكام الإعدام.