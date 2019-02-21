القوات المسلحة الإماراتية توقع عقودا دفاعية بـ 5.5 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت القوات المسلحة الإماراتية صفقات دفاعية بأكثر 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، خلال معرضي آيدكس ونافدكس في أبوظبي، والذي استمر لمدة 5 أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال هزاع بن زايد، نائب الرئيس التنفيذي لإمارة أبوظبي: "مع ختام هذه الفعالية وإنجازاتها الملموسة نشعر بفخر عظيم بنجاح تجربة (صنع في الإمارات) في المجال العسكري أيضاً".

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض آيدكس، الخميس،إن العقود الموقعة العام الحالي كسرت الرقم المحقق العام الماضي 2017، عندما بلغت قيمة التعاقدات 19.7 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، كما شكلت العقود مع الشركات المحلية الإماراتية 35% من إجمالي العقود.

وذكر فهد ناصر الزهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض نافدكس، إن نصيب العقود التي وقعت في معرض نافدكس للدفاع البحري بلغ 1.67 مليار درهم (450 مليون دولار).

شملت التعاقدات شركات دفاع أمريكية، وفرنسية، وألمانية، وروسية، بالإضافة لشركات محلية.

من جهته، قدر إسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، أعداد الزائرين خلال نسخة العام الحالي بنحو 118 ألف زائر.

ووقعت القوات المسلحة، في آخر أيام المعرض، الخميس، عقودا قيمتها 402.7 مليون درهم ( 109.6 مليون دولار)، توزعت بواقع 267.6 مليون درهم (72.9 مليون دولار) مع شركات دولية، وعقودا قيمتها 135.1 مليون درهم (36.8 مليون دولار) مع شركات محلية، حسب متحدث عسكري.