رغم استمرار الأزمة.. قوات قطرية تصل للسعودية للمشاركة في "درع الجزيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع القطرية وصول قوة عسكرية قطرية للمشاركة في تدريبات درع الجزيرة المقامة في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وذكر البيان، الذي نشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، إن هذه التمارين "تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية والترابط والتجانس بين القوات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي."



وتنطلق هذه التدريبات في الفترة بين 20 فبراير/ شباط وحتى 12 مارس/آذار المقبل.

وتأتي هذه المشاركة القطرية وسط استمرار الأزمة بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، بدأت قبل أكثر من عام ونصف.