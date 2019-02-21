فيديو تجريد شرطي سعودي من بدلته العسكرية يثير ضجة.. ومديرية السجون تحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تداول فيديو لتجريد شرطي سعودي من رتبته وبدلته العسكري ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، ما دفع المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية إلى الرد.

وقال المتحدث باسم مديرية السجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، في بيان، الخميس، إن "المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصويره وتداوله، وأنه يعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته".

وأوضح أن "ما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه". وأشار إلى أنه "في مثل هذه الأفعال، فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في ذات النظام اكدت على إعلان العقوبة".

وأكد المتحدث باسم مديرية السجون أن "إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام، ووزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن هذه البلاد، حتى ولو كان من تورط في ذلك أحد منسوبيها".

ونعرض فيما يلي بعض التعليقات على الفيديو: