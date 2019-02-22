وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر ينفي تصريحات منسوبة له عن قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر التصريحات التي أدلى بها الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، والتي قال فيها إن بيكر قال عن حكومة الدوحة إنهم "أغبياء، دعهم يتعلمون."

وكتب بيكر عبر الحساب الرسمي لمعهد بيكر، والذي يرأسه بصورة شرفية: "إنه وبالإشارة إلى المقال المنشور بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري، على الموقع الرسمي لصحيفة اندبندنت العربية الرقمية، لا يمكنني أن أكون قد أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج أن القطريين أغبياء، دعهم يتعلمون."

وتابع بيكر في البيان الرسمي: "لا يمكنني أن أصدق أنني تفوهت بهذه الكلمات في الوقت الذي كنت أعمل مع القطريين ودول الخليج كلها لخلق تحالف للرد على الاجتياح العراقي للكويت، خصوصا وأن هذا أيضا لم يكن ما آمنت به."

وكان الأمير بندر بن سلطان قد أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة الاندبندنت العربية، تنشر على 5 حلقات، تحدث في إحداها عن القضية الفلسطينية، وعن قطر، والاتهامات الموجهة له بإنشاء تنظيم داعش في سوريا والعراق.