الإفتاء المصرية: "الإخوان" جماعة إرهابية لن تهزم وطنا عريقا كمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت دار الإفتاء المصرية إن جماعة الإخوان المسلمين هي "جماعة إرهابية، وهي من خوارج العصر، تنشر الدمار والخراب باسم الدين، ولم يقدموا أي منجز حضاري، بل كان كل ما قدموه هو الشعارات الجوفاء.



وأضافت الإفتاء المصرية في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر إن "هذه الجماعة لم تقدم سوى الإرهاب،" مؤكدة في الوقت ذاته أن "الجهود ستستمر لفضح كذبهم، وهزيمتهم".

واختتمت الإفتاء المصرية تغريداتها بالقول: "جماعة الإخوان الإرهابية استعملوا التقية واستحلوا الكذب".

وتأتي هذه التغريدات بعد حكم الإعدام الذي تم تنفيذه بحق 9 من المتهمين في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.