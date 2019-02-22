إيران تستعرض قدراتها العسكرية في مناورات كبرى بمضيق هرمز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت القوة البحرية الإيرانية الجمعة، وعلى مدى ثلاثة أيام، مناورات "الولاية 97" البحرية الكبرى، في منطقة مضيق هرمز، والتي تتضمن 4 مراحل، سيتم فيها إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية للمرة الأولى.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الأدميرال حسين خانزادي قوله إن المناورات البحرية تجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز إلى مدار 10 درجات في المحيط الهندي.

وأشار قائد القوة البحرية للجيش الى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما سيتم التمرين على الحرب الإلكترونية في هذه المناورات.

وقال الادميرال خانزادي، إن جزءا من العمليات مكرس لتلك التي تجري لصد العدو الافتراضي في البر والبحر.

وصرح بأن أحد أهداف هذه المناورة البحرية الكبرى، التدريب على الخطط البحرية وتقييم الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية.