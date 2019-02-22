كيف علق مغردون على زيارة محمد بن سلمان إلى سور الصين العظيم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--- انتشرت صور زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى سور الصين العظيم، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بباكستان والهند. ورافق السفير الصيني لدى السعودية لي هوا شين الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى سور الصين.

وعلق آلاف المغردين على صور الزيارة، وحاول بعضهم تشبيه مكانة ولي العهد للعرب والسعوديين بسور الصين. وكان من بينهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الذي قال: "للصين سور ومحمد لنا سور، عالي الشموخ ما يطاله معتد".

ونعرض فيما يلي مجموعة من أبرز التعليقات على زيارة ولي العهد لسور الصين:

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