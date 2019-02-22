خطة لإدراج اللغة الصينية بالتعليم السعودي.. واتفاقيات بـ28 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بأن منتدى الاستثمار السعودي الصيني شهد توقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.

وجاء منتدى الاستثمار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي استقبله الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، في قاعة "الشعب الكبرى" في العاصمة بكين، حيث عقدا اجتماعا جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال ولي العهد السعودي إن "علاقة المملكة بالصين عميقة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين تمتد إلى آلاف السنين". وأضاف أن "مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030"، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية أنه جرى الاتفاق خلال زيارة ولي العهد إلى الصين على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.

وأضاف المكتب أن "اتفاق إدراج اللغة الصينية من شأنه أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030"، وأن "تعلم اللغة الصينية يعد جسرا بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية".