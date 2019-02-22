واشنطن: 200 جندي سيبقون في سوريا بعد الانسحاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مصدر عسكري أمريكي إن القوات الأمريكية ستبقي على 200 عنصر من عناصرها في سوريا بعد الانسحاب، وسيتوزعون بين قاعدة التنف العسكرية شرقي البلاد، والمنطقة الشرقية الشمالية من سوريا.

وقال المصدر إن الهدف من بقاء هؤلاء العناصر هو "توفير القدرات اللوجستية على الأرض،" كما أن ذلك قد يسهم في دفع دول التحالف الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا إلى إبقاء بعض من قواتها في سوريا للمحافظة على منطقة آمنة تحتوي على نحو 1500 عنصر عسكري دولي.

وكان الجنرال مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلن تقدمه بطلب للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتقديم الدعم الجوي، والإبقاء على نحو 1500 عنصر عسكري في سوريا، كجزء من محاولات الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقال كوباني: "أعتقد أن على القوات الأمريكية البقاء في سوريا، لا نريدهم أن يغادروا، ولكن في النهاية القرار بأيديهم." غير أن هذا القرار كان قد قوبل بالرفض من قبل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

من جهته، قال وزير الدفاع البلجيكي، خلال زيارة إلى البنتاغون الخميس، إن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف يدرسون مقترحات بهذا الشأن، ولكن يجب أن تكون هناك ضرورة قانونية لهذا الوجود العسكري في سوريا.