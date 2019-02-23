دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، إطلاقها لصواريخ كروز، تطلق عليها اسم "قادر" و"قدير" خلال المناورات التي تجريها في منطقة بحر عُمان، وأطلقت عليها اسم "مناورات الولاية".

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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن صاروخ قادر يمكنه إصابة أهداف على بُعد 250 كيلومترا في حين يصل مدى صواريخ قدير إلى 300 كيلومتر، لافتة إلى أن هذه الفئة من الصواريخ "مؤهلة للإطلاق من سفن ومدمرات ومنظومات ساحلية، فضلاً عن تمتعها بالقدرة على الاستهداف من الجو".

ويذكر أن إيران تجري مناورات الولاية منذ الجمعة، وتستمر ثلاث أيام في مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل "مكران" وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.

قائد سلاح البحر بالجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، قال في تصريحات سابقة نقلتها الوكالة الرسمية إن "المناورات تتضمن أربعة مراحل، في المرحلة الأولي من المناورات، تقوم القطع البحرية فوق السطح والغواصات والمروحيات وكافة المعدات والاسلحة بالاستعراض العسكري للاستعداد للانتشار في المرحلة الثانية.. في الخطوة الثانية، ومن أجل التدريب علي حرب بحرية حقيقية، تعمل جزء من القوات كعدو افتراضي، وقال ان جزء كبير من هذا التمرين يخصص لاستعادة المناطق الساحلية المحتلة من قبل العدو الفرضي، وتنفيذ عمليات في البحر والبر لمنع تسلل أي تهديد لسواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "الخطوة الاخرى من المناورات تشمل استعراض القوة، حيث تقوم كل القطع البحرية بما فيها البارجات والفرقاطات والغواصات والمروحيات و طائرات الاستطلاع والمراقبة، بإطلاق الصواريخ والطوربيدات وايضا الاسلحة الخفيفة والثقيلة"، لافتا إلى أنه "سيتم خلال هذه المناورات، ولأول مرة اطلاق الصواريخ من الغواصات واجراء تمارين لطائرات بدون طيار وقصف الاهداف من الجو".